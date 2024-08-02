В регионах создадут комиссии для борьбы с долгами по зарплате

Совет Федерации одобрил закон, который даст губернаторам полномочия по созданию межведомственных комиссий для борьбы с просроченной задолженностью по заработной плате.

Порядок формирования комиссий и механизм принятия ими решений определит кабмин. Межведомственный орган не будет проводить государственный контроль, который сейчас осуществляет Роструд.

Кроме того, законопроект гарантирует инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью не меньше 30 календарных дней.

«Высокая социальная значимость принятия оперативных мер по погашению задолженности по заработной плате требует создание механизма оперативного выявления и действенного контроля за погашением задолженности перед работниками, в том числе за формированием и исполнением соответствующих планов и проведением мероприятий по предотвращению образования долгов по зарплате», — сказано в пояснительной записке.

Комиссии нужны для координации деятельности различных уровней власти. Речь идет о профилактике формирования долгов по зарплате, о содействии в погашении просроченной задолженности, а также о проведении разъяснительной работы с работодателями.