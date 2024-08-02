Совет Федерации: подрядчики ИЖС могут не платить НДС при работе по эскроу-счетам

Совет Федерации одобрил закон, который освободит от НДС подрядчиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС) при работе с физлицами через счета эскроу.

Для получения налоговой льготы компания должна работать по договору строительного подряда с использованием счетов эскроу. Такой механизм позволяет строителям получить деньги только после того, как дом будет сдан в эксплуатацию, и заказчик подпишет акт приема-передачи.

Ожидается, что приятый закон позволит снизить стоимость объектов индивидуального жилищного строительства.

Документ вступит в силу с 1 апреля 2025 года.