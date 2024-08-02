Беременные будут получать пособие при увольнении из ликвидированной компании в размере прожиточного минимума

Такой закон одобрил Совет Федерации на заседании 2 августа 2024 года.

Сейчас беременные сотрудницы, которых уволили из-за ликвидации фирмы, получают меньше 1000 рублей в месяц. Это в десятки раз меньше выплат, которые получают работающие женщины со стажем меньше 6 месяцев.

Теперь уволенным беременным будут платить пособие в размере 100% величины прожиточного минимума, установленной в регионе по месту жительства или фактического проживания.

С 1 февраля 2024 года пособие по беременности и родам для женщин, уволенных по ликвидации организации, составляет 922,65 рублей.

Также закон устанавливает уведомительный порядок осуществления деятельности по трудоустройству российских моряков за рубежом для работы на судах под флагом иностранного государства.