Иностранные банки снова могут открывать филиалы в России

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет иностранным кредитным организациям вести деятельности в России через свой филиал.

Иностранный банк имеет право создать в РФ не больше одного филиала. Для его аккредитации и получения лицензии Центробанка на проведение банковских операций будет установлен отдельный порядок.

Филиал должен иметь полное наименование на русском языке, в штате могут работать не более половины иностранных сотрудников. Кроме того, владелец филиала должен создать официальный сайт, расположенный в российской доменной зоне.

Чтобы работать в РФ, иностранная кредитная организация должна в своей стране иметь разрешение на ведение банковской деятельности не менее трех лет, а также необходимый кредитный рейтинг. Его определит Центробанк.