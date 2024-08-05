Для иностранных работников из ЕАЭС по итогам года тоже надо определять статус для НДФЛ 30%

По итогам года надо определить налоговый статус иностранного сотрудника. Если он окажется нерезидентом РФ (был в РФ менее 183 дней), то ставка НДФЛ с зарплаты за весь год будет 30%.
И неважно, из какой страны этот сотрудник. Правила для окончательного определения статуса по итогам года действуют в том числе и для иностранцев из ЕАЭС.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 04.07.2024 № 03-04-06/62411.
Ответственность за правильность определения налогового статуса сотрудников лежит на работодателе. Поэтому у сотрудников надо запросить документы – любые, подтверждающие количество дней пребывания в РФ.
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