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НДС

Покупатель и поставщик не обязаны синхронизировать восстановление и вычет НДС по авансам

При предоплате от покупателя поставщик начисляет НДС с аванса, а покупатель принимает его к вычету. Потом происходит отгрузка и этот авансовый НДС поставщик ставит на вычет, а покупатель – восстанавливает.

Эти два действия – вычет у поставщика и восстановление у покупателя – могут произойти в разных налоговых периодах.

Об этом сообщает Минфин в письме от 04.07.2024 № 03-07-11/62340.

Ранее Минфин уже выпускал письмо, в котором признал факт, что нормами НК не установлена зависимость налогового периода, в котором у покупателя возникает обязанность восстановить НДС с аванса, с налоговым периодом, в котором продавцом произведена отгрузка товаров и в котором у продавца возникает право на вычет НДС с этого аванса.

Между тем ранее Минфин неоднократно высказывал совсем другое мнение – что покупатель должен тогда восстановить НДС, когда его взял на вычет продавец.

Но теперь позиция ведомства поменялась. Покупатель должен восстановить НДС с аванса тогда, когда он отражает вычет с покупки.

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