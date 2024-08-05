Покупатель и поставщик не обязаны синхронизировать восстановление и вычет НДС по авансам

Эти два действия – вычет у поставщика и восстановление у покупателя – могут произойти в разных налоговых периодах.
Об этом сообщает Минфин в письме от 04.07.2024 № 03-07-11/62340.
Ранее Минфин уже выпускал письмо, в котором признал факт, что нормами НК не установлена зависимость налогового периода, в котором у покупателя возникает обязанность восстановить НДС с аванса, с налоговым периодом, в котором продавцом произведена отгрузка товаров и в котором у продавца возникает право на вычет НДС с этого аванса.
Между тем ранее Минфин неоднократно высказывал совсем другое мнение – что покупатель должен тогда восстановить НДС, когда его взял на вычет продавец.
Но теперь позиция ведомства поменялась. Покупатель должен восстановить НДС с аванса тогда, когда он отражает вычет с покупки.
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