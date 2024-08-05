С 2025 года с продажи дорогого жилья надо платить повышенный НДФЛ 15%: пример

Сейчас доход с продажи имущества не имеет значения для целей определения ставки НДФЛ. Даже если доход свыше 5 млн рублей, ставка НДФЛ все равно будет 13%.

С 2025 года ставка будет зависеть от дохода. Чем больше доход, тем больше ставка.

Новые налоговые базы и ставки НДФЛ с 2025 года мы разбирали тут.

Градация по доходам такая: до 2,4 млн руб. – 13%;

свыше 2,4 млн – 15%.

Пример

В 2024 году человек получил в наследство 2 квартиры.

В 2024 году он продал квартиру №1 за 8 млн рублей.

В 2025 году он продал квартиру №2 за 8 млн рублей.

В 2024 году налог составит 7 000 000 х 13% = 910 000 руб.

В 2025 году налог составит 2 400 000 х 13% + (7 000 000 – 2 400 000) х 15% = 1 002 000 руб.

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