С 2025 года налоговики будут контролировать общий лимит дохода для стандартного вычета по НДФЛ

Поправки по стандартному вычету содержатся в законе от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Как изменится размер вычета и лимит, смотрите в нашей таблице.

2024 2025 Вычет на 1-го ребенка 1 400 1 400 Вычет на 2-го ребенка 1 400 2 800 Вычет на 3-го и последующих детей 3 000 6 000 Вычет на ребенка-инвалида 12 000 12 000 Лимит дохода для вычета 350 000 450 000

Еще ввели новое правило, по которому придется доплатить НДФЛ, если налоговый агент или несколько налоговых агентов предоставили вычет больше, чем положено.

По итогам года налоговики доначислят налог и пришлют налоговое уведомление, которое надо будет оплатить до 1 декабря.

Кстати, в обратной ситуации недополученный на работе стандартный вычет можно получить в ИФНС по 3-НДФЛ — письмо Минфина от 15.04.2024 № 03-04-05/34758.

Таким образом, НДФЛ из-за лишнего вычета надо доплатить по налоговому уведомлению, а недополученный НДФЛ можно получить, сдав 3-НДФЛ.

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