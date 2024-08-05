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Стандартный вычет

С 2025 года налоговики будут контролировать общий лимит дохода для стандартного вычета по НДФЛ

Со следующего года будут новые размеры стандартного налогового вычета по НДФЛ на детей и новый лимит дохода. И если человек получил лишний вычет, ему придет налоговое уведомление.

Поправки по стандартному вычету содержатся в законе от 12.07.2024 № 176-ФЗ.

Как изменится размер вычета и лимит, смотрите в нашей таблице.

2024

2025

Вычет на 1-го ребенка

1 400

1 400

Вычет на 2-го ребенка

1 400

2 800

Вычет на 3-го и последующих детей

3 000

6 000

Вычет на ребенка-инвалида

12 000

12 000

Лимит дохода для вычета

350 000

450 000

Еще ввели новое правило, по которому придется доплатить НДФЛ, если налоговый агент или несколько налоговых агентов предоставили вычет больше, чем положено.

По итогам года налоговики доначислят налог и пришлют налоговое уведомление, которое надо будет оплатить до 1 декабря.

Кстати, в обратной ситуации недополученный на работе стандартный вычет можно получить в ИФНС по 3-НДФЛ — письмо Минфина от 15.04.2024 № 03-04-05/34758.

Таким образом, НДФЛ из-за лишнего вычета надо доплатить по налоговому уведомлению, а недополученный НДФЛ можно получить, сдав 3-НДФЛ.

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