ООО «РВБ» стало основным юрлицом Wildberries

Маркетплейс Wildberries предупредил клиентов и партнеров о смене юридического лица с ООО «Вайлдберриз» на ООО «РВБ». Последняя компания приняла на себя все обязательства.

Изменения распространяются на российские версии оферт и вступили в силу с 5 августа 2024 года.

«В ежедневной работе цифровой платформы ничего не изменилось — все услуги по доставке, хранению и выдаче заказов выполняются в штатном режиме», — сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

ООО «РВБ» учредили в ходе объединения маркетплейса с крупнейшим оператором наружной рекламы — группы Russ. Компании совместно создадут цифровую торговую платформу, которая предоставит предпринимателям возможность эффективно продвигать товары.