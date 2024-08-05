Депутаты установят новый вид стандартного налогового вычета

В Госдуму внесли законопроект, который позволит освободить от НДФЛ россиян с низким уровнем дохода. Стандартный налоговый вычет в размере 46 800 рублей смогут получить те, кто зарабатывает не больше 360 тыс. рублей в год.
«Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета, позволяющий гражданам, чей ежемесячный доход не превышает 30 000 рублей ежемесячно, а совокупный доход по итогам года не превышает 360 000 рублей, получить вплоть до 46 800 рублей налоговых поступлений, уплаченных в счет налога на доход физических лиц», — сказано в пояснительной записке.
Налоговый вычет предоставят как при подаче налоговой декларации, так и в упрощенной форме. Для последнего достаточно в личном кабинете налогоплательщика сформировать электронное заявление.
Также законопроект предусматривает увеличение порогового значения получаемого дохода, в границах которого возможно получение ежемесячного стандартного налогового вычета на несовершеннолетних детей, вплоть до 500 тыс. рублей.
Специально для «Клерка» комментирует Елена Пономарева, эксперт по кадровому учету и трудовым отношениям, консалтинговая компания «ПономаревКонсалт»:
«С января 2025 года в Российской Федерации новая прогрессивная шкала НДФЛ. Чем больше зарплата, тем больше будет размер НДФЛ. При этом предлагают ввести различные льготы по НДФЛ. Например, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2024 N 179-ФЗ "О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей" с 01.01.2026 семьи с двумя детьми смогут получить частичный возврат НДФЛ. Также есть предложение ввести стандартный налоговый вычет при зарплате ниже 30 тыс. рублей в месяц. Таким образом предлагается перераспределение налогового бремени. Социально незащищенные слои населения, по сути, будут освобождены от НДФЛ (полностью или частично), а работники с высокими доходами будут платить налога больше».
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Комментарии2
НЕ установят! Его внесли от ЛДПР
Это специально сделано?? Для того что бы даже если законодательно это будет установлено, воспользоваться этим вычетом могли бы как можно МЕНЬШЕ людей??
А почему же не устанавливается этот вычет по примеры со стандартным на детей? в БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ через работодятела???
Вот тут как раз вполне себе можно и применить так нахваливаемый беззаявительный, что бы сократить бюрократию! Бухгалтер и сам видит сколько начислено, каковы базы и соответствующий вычет и применяет!
А про детей, извините, он знать никак не может!
С языка сняли