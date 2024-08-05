Депутаты установят новый вид стандартного налогового вычета

В Госдуму внесли законопроект, который позволит освободить от НДФЛ россиян с низким уровнем дохода. Стандартный налоговый вычет в размере 46 800 рублей смогут получить те, кто зарабатывает не больше 360 тыс. рублей в год.

«Законопроект устанавливает новый вид стандартного налогового вычета, позволяющий гражданам, чей ежемесячный доход не превышает 30 000 рублей ежемесячно, а совокупный доход по итогам года не превышает 360 000 рублей, получить вплоть до 46 800 рублей налоговых поступлений, уплаченных в счет налога на доход физических лиц», — сказано в пояснительной записке.

Налоговый вычет предоставят как при подаче налоговой декларации, так и в упрощенной форме. Для последнего достаточно в личном кабинете налогоплательщика сформировать электронное заявление.

Также законопроект предусматривает увеличение порогового значения получаемого дохода, в границах которого возможно получение ежемесячного стандартного налогового вычета на несовершеннолетних детей, вплоть до 500 тыс. рублей.

Специально для «Клерка» комментирует Елена Пономарева, эксперт по кадровому учету и трудовым отношениям, консалтинговая компания «ПономаревКонсалт»:

«С января 2025 года в Российской Федерации новая прогрессивная шкала НДФЛ. Чем больше зарплата, тем больше будет размер НДФЛ. При этом предлагают ввести различные льготы по НДФЛ. Например, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2024 N 179-ФЗ "О ежегодной семейной выплате гражданам Российской Федерации, имеющим двух и более детей" с 01.01.2026 семьи с двумя детьми смогут получить частичный возврат НДФЛ. Также есть предложение ввести стандартный налоговый вычет при зарплате ниже 30 тыс. рублей в месяц. Таким образом предлагается перераспределение налогового бремени. Социально незащищенные слои населения, по сути, будут освобождены от НДФЛ (полностью или частично), а работники с высокими доходами будут платить налога больше».

Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.