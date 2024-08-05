ФНС: в России работают уже 11 млн самозанятых

По данным на 5 августа 2024 года, в стране зарегистрировано 11 млн самозанятых. Они сформировали больше 2,3 млрд чеков на общую сумму 4,3 трлн рублей. Средний чек — 1 822 рубля.

Чаще всего самозанятые оказывают услуги в сфере такси, бьюти-услуг, маркетинга и рекламы, занимаются строительством, ремонтом, а также продают продукцию собственного производства. Об этом сказано на сайте ФНС.

Средний возраст самозанятых — 36 лет. На себя работают также и несовершеннолетние. В основном они оказывают курьерские услуги, продают товары собственного производства, заняты в сферах IT, рекламы и маркетинга.

Самозанятые старшего поколения предпочитают сдавать в аренду квартиры, заниматься консультированием, ремонтом, а также работать в такси.

Специальный режим «Налог на профессиональный доход», который применяют самозанятые, действует с 2019 года.