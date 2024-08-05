Кабмин выделит 1,4 млрд рублей на жилье для специалистов в сельских районах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, по которому на строительство арендного жилья для высококвалифицированных специалистов в сельской местности выделят больше 1,4 млрд рублей.

«Рассчитываем, что мера поможет селу быстрее решать вопросы с кадрами, а людям, включая семьи с детьми, улучшить условия проживания», — сказал Мишустин.

Субсидии из федерального бюджета получат 18 регионов. В течение 1,5 лет власти смогут построить 19 тыс. кв. м арендного служебного жилья.