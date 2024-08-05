Если автомобиль оформлен на жену, при его продаже муж не сдает 3-НДФЛ

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.12.2023 № 03-04-05/127379.

Физлица исчисляют и платят НДФЛ исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности.

При продаже авто, зарегистрированного на одного из супругов, именно этот супруг сдает декларацию 3-НДФЛ и платить налог. У второго супруга таких обязанностей нет.

Кстати, налог на имущество за квартиру тоже платит тот супруг, на чье имя она оформлена. И неважно, что квартира по факту общая. Этот вопрос рассматривал Конституционный суд и решение было в пользу ФНС.