На 21% чаще стали обращаться заемщики за реструктуризацией кредитов

В первой половине 2024 года банки пересмотрели условия по 497 тыс. кредитов на 262,9 млрд рублей. За это время клиенты подали 1,67 млн заявлений о реструктуризации кредитных договоров.

«На фоне роста объема кредитования физических лиц сохраняется тенденция к повышению спроса на реструктуризацию. Так, в II квартале текущего года число заявок увеличилось почти на 21% по сравнению с I кварталом», — сказано в информационном бюллетене Центробанка.

1,48 млн обращений о пересмотре условий пришлось на собственные программы банков, 180,9 тыс. составили заявления о предоставлении кредитных каникул и 8,6 тыс. заявок на ипотечные каникулы.

«Дополнительным фактором роста числа заявлений стало увеличение с 1 января 2024 года максимального размера кредита (с 300 тыс. до 450 тыс. руб.), в отношении которого заемщик вправе обратиться с требованием о предоставлении льготного периода», — говорится в документе.

Процент одобрения кредитных каникул для физических лиц резко сократился. По потребительским кредитам он составил всего 7,6% или 14 тыс. заявок. За тот же период 2023 года показатель был на уровне 35,7%. По ипотечным каникулам одобрили только 37% обращений, тогда как в 2023 году — 51%.

В большинстве заявок от клиентов было требование о реструктуризации кредитов, размер которых превышал установленный максимум. По этой причине банки чаще всего отказывали в предоставлении кредитных каникул.