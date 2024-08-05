📏 Из-за технической ошибки в обмере товаров Wildberries списал с продавца не 105 тыс., а 28 млн. Помог Союз Интернет-Торговли, его комментарий

Об этом сообщила Екатерина Авдеева, первый вице-президент СИТ.

В середине марта сотрудник продавца «ВАСТЭКО Партнерс» загрузил массив карточек товаров, в которых указал размеры товаров на складе, в одну тысячу раз превысив фактические — указал их в миллиметрах, а не сантиметрах.

Тогда же в марте маркетплейс списал со счетов продавца 28 млн вместо 105 тысяч из-за этой технической ошибки.

«Благодарим Вас за обращение по вопросу возврата денежных средств, удержанных с компании ООО “ВАСТЭКО Партнерс”, и сообщаем, что денежные средства, списанные с личного кабинета указанной компании по причине некорректного оформления карточек товара, возвращены в полном объеме», — сказано в ответе Wildberries от 1 августа 2024 года на запрос Екатерины Авдеевой от 15 июля 2024.

СИТ установил, что этот случай с ошибками в обмере габаритов товаров не единичный. В маркетплейс уже обратилось порядка 90 продавцов, которые столкнулись с аналогичной проблемой.

Всего с Wildberries работает около 500 тыс. компаний. Учитывая обороты маркетплейса, это совсем немного. Но для каждого из этих селлеров решается вопрос выживания, поэтому СИТ вступил с маркетплейсом в переговоры с целью как можно быстрее урегулировать сложившуюся ситуацию.

«… во избежание списаний денежных средств в результате ввода некорректных данных со стороны продавцов, введена дополнительная система контроля, направленная на перепроверку представляемой селлерами информации в части размеров и веса продукции. Уверены, что принятые меры позволят избежать в дальнейшем подобных ситуаций», — говорится в письме Wildberries.

По словам руководителя «ВАСТЭКО Партнерс» Дмитрия Андреева, компания обнаружила ошибку через три дня — 18 марта. Значения габаритов сразу же исправили на верные. Однако Вайлдберриз уже выставил к оплате счета за логистику на сумму более 27 млн, а за хранение — на 350 тысяч рублей. Общая сумма неправомерных начислений составила 27 927 619,73 рублей:

«ВБ регулярно проводит обмеры наших товаров, и не понятно на каком основании для тарификации услуг логистики и хранения ВБ использовал данные, заполненные нами, а не данные, полученные в результате фактических замеров товаров», — указывает Андреев.

Эта задолженность была зачислена на баланс личного кабинета продавца и в течение трех месяцев последовательно автоматически списывалась со счета за счет поступающей выручки от продажи товаров на торговой платформе. После обращения первого вице-президента СИТ Екатерины Авдеевой в маркетплейс 29 июля незаконно удержанные средства вернулись на счет личного кабинета селлера.

Комментарий Екатерины Авдеева специально для «Клерка»:

«Используя свое доминирующее положение, используя безакцептные списания, маркетплейсы выходят за грани делового оборота. Такое поведение является недопустимым в рамках делового оборота. Более того, допускать, чтобы такая практика стала обычной, крайне опасно: субъекты МСП получат тревожный сигнал, и их поведение изменится. Поэтому СИТ обратился в маркетплейс.

Вайлдберриз достаточно оперативно отреагировал на письмо, что свидетельствует о том, что они готовы слышать профильные деловые объединения».

Ранее СИТ направил в Минпромторг предложения в части создания условий саморегулирования в электронной торговле. В том числе предложил правила регулирования наложения и списания штрафов с продавцов, которые не укладываются в правила торговых платформ. В частности, установить для таких случаев 10-дневный период на обжалование штрафов и предусмотреть возможность оперативного возврата денежных средств и снятия штрафных санкций с продавца в случае ошибки маркетплейса в течение 3-х рабочих дней.

Кстати, сегодня мы писали, что ООО «РВБ» стало основным юрлицом Wildberries.