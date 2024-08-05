НДФЛ для мигрантов могут повысить до 30%

Фракция ЛДПР внесет в Госдуму законопроект, по которому мигранты будут платить НДФЛ в России по ставке 30%.

Сейчас две трети мигрантов работают в найме по патенту, а все заработанные средства отправляют семьям за рубеж. Депутаты считают, что доходы иностранных сотрудников должны также идти на пополнение бюджета. Об этом пишут «Известия».

«В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса РФ для всех доходов, получаемых физлицами, не являющимися налоговыми резидентами России, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Вместе с тем доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, не подпадают под требование данной нормы. В отношении указанных доходов налоговая ставка устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения», — объяснили авторы инициативы.

Изменения позволят пополнить казну средствами, которые направят на развитие городов, поддержку семей и на социально значимые проекты.

В 2022 году больше 2 164,6 тыс. иностранцев получили разрешительные документы на работу в РФ, из них действующие патент был у 2 035 тыс. человек.