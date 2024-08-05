При выдаче и возврате займа ККТ не нужна. Но есть нюансы

Таким образом, не требуется использовать онлайн-кассу. И независимо от того, целевой заем или нецелевой.

Вместе с тем, внесение клиентом в пользу организации денежных средств в виде процентов и иных вознаграждений по займам — это плата за оказанные услуги. И требует применения ККТ на сумму такой платы.

При этом, если по условиям договора между клиентом и организацией проценты и иные вознаграждения по займам не отделены от непосредственно суммы займа, применять ККТ не требуется.

В случаях, прямо не предусмотренных действующим законодательством о применении ККТ, кассу используют исходя из идентичности отражения операций в ККТ и регистрах бухгалтерского учета.

На эти моменты ФНС обратила внимание в письме от 15.07.2024 № ЗГ-2-20/10224@.