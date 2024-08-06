ИП с кодами ОКВЭД по продаже недвижимости платит с таких сделок налог по УСН

Доходы от деятельности по кодам ОКВЭД, заявленным ИП в ЕГРИП, признаются доходами, полученными от предпринимательской деятельности.
Такой вывод делает Минфин в письме от 07.06.2024 № 03-11-11/52869.
Если ИП на УСН ведет деятельности по продаже недвижимости и эта недвижимость использовалось в бизнесе, то доходы от ее продажи учитываются для налога по УСН.
Если недвижимость реализуется вне рамок бизнеса, то доход от ее продажи облагается НДФЛ.
В этом случае доход можно уменьшить на имущественный вычет или фактические расходы.
Но данное правило про вычет не работает для недвижимости, которая использовалась в бизнесе. То есть, если бывший ИП будет продавать нежилую недвижимость, он не сможет уменьшить доход для НДФЛ на имущественный вычет.
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Комментарии1
Т.е., если ИП продает недвижку, которая участвовала в предпринимательской деятельности, то уже неважно какие там у него ОКВЭДы, это все равно предпринимательский доход. А тогда зачем вот эта вся муть с ОКВЭДами?