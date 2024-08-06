ИП с кодами ОКВЭД по продаже недвижимости платит с таких сделок налог по УСН

Доходы от деятельности по кодам ОКВЭД, заявленным ИП в ЕГРИП, признаются доходами, полученными от предпринимательской деятельности.

Такой вывод делает Минфин в письме от 07.06.2024 № 03-11-11/52869.

Если ИП на УСН ведет деятельности по продаже недвижимости и эта недвижимость использовалось в бизнесе, то доходы от ее продажи учитываются для налога по УСН.

Если недвижимость реализуется вне рамок бизнеса, то доход от ее продажи облагается НДФЛ.

В этом случае доход можно уменьшить на имущественный вычет или фактические расходы.

Но данное правило про вычет не работает для недвижимости, которая использовалась в бизнесе. То есть, если бывший ИП будет продавать нежилую недвижимость, он не сможет уменьшить доход для НДФЛ на имущественный вычет.