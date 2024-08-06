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Трудовое право

Сотруднику-присяжному не надо платить зарплату

Если сотрудника вызвали в суд в качестве присяжного заседателя, за ним сохраняется рабочее место, но не зарплата.

Разъяснение дает Минтруд в письме от 16.07.2024 № 14-6/ООГ-4324.

Увольнение присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициативе работодателя в этот период не допускаются. Время исполнения присяжным заседателем гособязанностей учитывается при исчислении всех видов трудового стажа.

Что касается оплаты его труда, то компенсацию за участие в суде ему платит государство в таком размере: 1/2 оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в правосудии, но не менее среднего заработка присяжного по месту его основной работы.

Также суд возмещает человеку командировочные и транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно.

Таким образом, работодатель не оплачивает сотруднику время участия в суде, а лишь сохраняет за ним место. Также в данной ситуации нужно выдать сотруднику справку о среднем заработке, чтобы ему рассчитали размер компенсации.

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