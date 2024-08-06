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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Экспортеры подтверждают ставку НДС 0% электронными реестрами

При экспорте отдельных видов товаров для подтверждения нулевой ставки НДС необходимо представлять реестры сведений в электронном виде. При этом подтверждающие документы в бумажном виде подавать не надо.

Формы реестров для экспортеров утверждены приказом ФНС от 26.12.2023 № ЕД-7-15/1003@.

Сформировать электронный реестр, куда включены сведения из декларации на товары, а также перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов можно в сервисе ФНС «Офис экспортера».

Если документы не представить в срок, моментом определения налоговой базы по НДС будет последний день квартала, в котором истекает 180 календарных дней с даты перемещения в режиме экспорта.

Таким образом, по истечении этого срока операции по реализации надо отразить в декларации НДС по ставке 20% или 10%, разъясняет региональное УФНС.

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