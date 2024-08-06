Маркетплейсы увеличили спрос на массовых работников

За год число вакансий для массовых сотрудников в сфере инфраструктуры маркетплейсов выросло на 50%. Их средние зарплаты также увеличились на 14%.

Работодатели готовы платить больше всего курьерам маркетплейсов. В июле 2024 года им предлагали в среднем больше 126 тыс. рублей в месяц при полном рабочем дне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Авито работа».

На 41% выросла заплатала стикеровщиков и достигла 122 836 рублей, упаковщики стали получать на 22% больше — 79 808 рублей, а заработок комплектовщиков увеличился на 23%, до 75 911 рублей.

«Мы наблюдаем значительный рост числа вакансий в сфере инфраструктуры маркетплейсов — в июле 2024 года спрос работодателей на специалистов в этом сегменте вырос в 1,5 раза за год. Рынок онлайн-торговли продолжает активно расширяться: об этом свидетельствует динамика вакансий на позиции водителей, сотрудников склада и офисных специалистов, отвечающих за работу с клиентами», — сказал директор по развитию «Авито работы» Роман Губанов.

В 5,5 раза выросло число вакансий для кладовщиков на маркетплейсах, спрос на водителей-экспедиторов увеличился на 233%, в 2,9 раз чаще стали искать менеджеров по работе с клиентами.

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