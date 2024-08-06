Кабмин хочет повысить госпошлины за регистрацию программ для ЭВМ

Законопроект предусматривает увеличении размеров госпошлин за госрегистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.

Он также уточнит перечень действий по госрегистрации, за совершение которых Роспатентом взимает госпошлину.

Размер госпошлин правительство планирует проиндексировать на уровень накопленной за 2014-2023 гг. инфляции. Правительство посчитало, что средний размер пошлины должен составлять:

для физлиц — 5 375,6 руб.;

юридических лиц — 8 063,4 рублей.

Суммы госпошлин станут одинаковыми для организаций и граждан.

Также расширят перечень освобождаемых от госпошлины за регистрацию на свое имя программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы. В него включат, в частности, участников СВО, сотрудников ОВД, прокурорских работников.

Госрегистрация программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем по ГК добровольна.

В случае подписания президентом закон вступит в силу не ранее 1 января года, следующего за годом его принятия, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования.

Ранее мы писали, что Госдума приняла законопроект об увеличении пошлин при обращении в суд. По некоторым видам производства они вырастут в 5-50 раз.