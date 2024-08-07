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НДФЛ

Как оформить налоговый вычет на детей сотрудников в 2025 году

С 2025 года в силу вступит новая налоговая реформа. Много изменений будет в области НДФЛ: установится пятиступенчатая шкала ставок, увеличатся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО.

С 1 января 2025 года вычеты на детей будут в два раза больше.

Показатель

2024

2025

Вычет на 1-го ребенка

1 400 рублей

1 400 рублей

Вычет на 2-го ребенка

1 400 рублей

2 800 рублей

Вычет на 3-го и последующих детей

3 000 рублей

6 000 рублей

Вычет на ребенка-инвалида

12 000 рублей

12 000 рублей

Лимит дохода для вычета

350 000 рублей

450 000 рублей

Основание для вычета

Заявление + документы на детей

Документы на детей

Вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка-инвалида

6 000 рублей

12 000 рублей

Вычет для учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II групп

6 000 рублей

12 000 рублей

Предоставлять налоговые вычеты на детей сотрудников можно будет без их заявления. Бухгалтер сможет оформить документы на основании имеющихся в компании сведений о детях работников.

Сами сотрудники заранее оставляют данные о возрасте детей, обучении, инвалидности и др. и обязаны информировать работодателя, если что-то изменилось. После чего будет произведен перерасчет вычета — сумма может быть увеличена или отменена в зависимости от характера изменений.

Подробнее об изменениях в работе с НДФЛ, налоговых ставках и вычетах расскажет Надежда Самкова на V Всероссийской конференции «Налоговая реформа-2025».

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

В своем выступлении она подробно расскажет об актуальных изменениях в НДФЛ и налоге на прибыль:

  • Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года.

  • НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года.

  • Новый налоговый вычет по НДФЛ.

  • Изменения по детским вычетам.

  • Что будет с отчетностью по НДФЛ.

  • Налог на прибыль: новые ставки.

До 9 августа вы можете приобрести билет по базовому тарифу за 6 000 рублейКупить билет.

Присоединяйтесь к Конференции 12 сентября 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!

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