Как оформить налоговый вычет на детей сотрудников в 2025 году

С 1 января 2025 года вычеты на детей будут в два раза больше.

Показатель 2024 2025 Вычет на 1-го ребенка 1 400 рублей 1 400 рублей Вычет на 2-го ребенка 1 400 рублей 2 800 рублей Вычет на 3-го и последующих детей 3 000 рублей 6 000 рублей Вычет на ребенка-инвалида 12 000 рублей 12 000 рублей Лимит дохода для вычета 350 000 рублей 450 000 рублей Основание для вычета Заявление + документы на детей Документы на детей Вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка-инвалида 6 000 рублей 12 000 рублей Вычет для учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II групп 6 000 рублей 12 000 рублей

Предоставлять налоговые вычеты на детей сотрудников можно будет без их заявления. Бухгалтер сможет оформить документы на основании имеющихся в компании сведений о детях работников.

Сами сотрудники заранее оставляют данные о возрасте детей, обучении, инвалидности и др. и обязаны информировать работодателя, если что-то изменилось. После чего будет произведен перерасчет вычета — сумма может быть увеличена или отменена в зависимости от характера изменений.

Подробнее об изменениях в работе с НДФЛ, налоговых ставках и вычетах расскажет Надежда Самкова на V Всероссийской конференции «Налоговая реформа-2025».

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

В своем выступлении она подробно расскажет об актуальных изменениях в НДФЛ и налоге на прибыль:

Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года.

НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года.

Новый налоговый вычет по НДФЛ.

Изменения по детским вычетам.

Что будет с отчетностью по НДФЛ.

Налог на прибыль: новые ставки.

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