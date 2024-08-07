Как оформить налоговый вычет на детей сотрудников в 2025 году

С 1 января 2025 года вычеты на детей будут в два раза больше.
Показатель
2024
2025
Вычет на 1-го ребенка
1 400 рублей
1 400 рублей
Вычет на 2-го ребенка
1 400 рублей
2 800 рублей
Вычет на 3-го и последующих детей
3 000 рублей
6 000 рублей
Вычет на ребенка-инвалида
12 000 рублей
12 000 рублей
Лимит дохода для вычета
350 000 рублей
450 000 рублей
Основание для вычета
Заявление + документы на детей
Документы на детей
Вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка-инвалида
6 000 рублей
12 000 рублей
Вычет для учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II групп
6 000 рублей
12 000 рублей
Предоставлять налоговые вычеты на детей сотрудников можно будет без их заявления. Бухгалтер сможет оформить документы на основании имеющихся в компании сведений о детях работников.
Сами сотрудники заранее оставляют данные о возрасте детей, обучении, инвалидности и др. и обязаны информировать работодателя, если что-то изменилось. После чего будет произведен перерасчет вычета — сумма может быть увеличена или отменена в зависимости от характера изменений.
Подробнее об изменениях в работе с НДФЛ, налоговых ставках и вычетах расскажет Надежда Самкова на V Всероссийской конференции «Налоговая реформа-2025».
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».
В своем выступлении она подробно расскажет об актуальных изменениях в НДФЛ и налоге на прибыль:
Новая прогрессивная шкала ставок НДФЛ с 2025 года.
НДФЛ с продажи имущества с 1 января 2025 года.
Новый налоговый вычет по НДФЛ.
Изменения по детским вычетам.
Что будет с отчетностью по НДФЛ.
Налог на прибыль: новые ставки.
До 9 августа вы можете приобрести билет по базовому тарифу за 6 000 рублей. Купить билет.
Присоединяйтесь к Конференции 12 сентября 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!
Начать дискуссию