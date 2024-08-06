Отмечено «взросление» ипотечных заемщиков

По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, во 2 квартале 2024 года по сравнению с предыдущим кварталом в структуре выданных ипотечных кредитов выросли доли граждан в возрастном диапазоне от 40 до 60 лет.

Так, доля заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет за квартал выросла на 1,2 п.п. и составила 25,9% (в 1 кв. 2024 года – 24,7%). В свою очередь доля от 50 до 60 лет за тот же период увеличилась на 1,0 п.п. и составила 10,0% (в 1 кв. 2024 – 9,0%).

В то же время во 2 квартале 2024 сократились доли наиболее молодых и пожилых заемщиков: моложе 30 лет — на 1,2 п.п., от 30 до 40 лет – на 0,7 п.п. и старше 60 лет – на 0,3 п.п.

При этом в рекордном по выдаче ипотеки июне 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла только доля граждан от 40 до 50 лет – на 1,9 п.п. до 27,2%. Доли всех остальных возрастных групп ипотечных заемщиков, напротив, снизились.

В свою очередь среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по ипотеке составляет 781 балл (минимальное значение – 1 балл, максимальное – 999).

«По нашему мнению, такое «взросление» ипотечных заемщиков в последнее время является следствием сокращения банками аппетита к риску, в том числе на фоне введенных регулятором макропруденциальных ограничений в части долговой нагрузки. Дело в том, что молодые люди, в отличие от более возрастных граждан, считаются более рискованными заемщиками с нестабильными доходами. Таким образом, потенциальным ипотечным заемщикам необходимо тщательно контролировать качество своей кредитной истории, числовым выражением которой является Персональный кредитный рейтинг», — объяснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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