Две точки общепита ИП могут быть на разных режимах налогообложения

Разъяснение по этому вопросу дает эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Патент на общепит приобретается на конкретные точки. От количества таких объектов зависит стоимость патента.

На новые объекты можно получить новый патент. Сделать это надо за 10 дней до начала работы.

Если ИП этого не сделал, то учитывать доход по второй точке нужно на УСН.

Новый патент или УСН – выбор за предпринимателем.

Такой вывод содержится в письмах Минфина от 03.02.2014 № 03-11-12/3992, от 21.12.2020 № 03-11-11/111826.

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