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Налог на имущество физических лиц

ИП на УСН должен доказать свое право на льготу по налогу на имущество

Предприниматель на УСН не платит налог на имущество физлиц за недвижимость, которая используется в бизнесе.

Для начисления налога ФНС получает сведения из ЕГРН. Но в ЕГРН нет данных об использовании имущества в предпринимательской деятельности.

Поэтому чтобы получить освобождение от налога, ИП должен подтвердить использование имущества в своей деятельности.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 17.05.2024 № БС-4-21/5601@.

Ранее в письме от 11.05.2021 № БС-4-21/6433 ФНС также высказывалась, что действует беззаявительный порядок оформления льготы, но надо подтвердить использование имущества в бизнесе.

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