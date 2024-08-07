ИП на УСН должен доказать свое право на льготу по налогу на имущество

Для начисления налога ФНС получает сведения из ЕГРН. Но в ЕГРН нет данных об использовании имущества в предпринимательской деятельности.

Поэтому чтобы получить освобождение от налога, ИП должен подтвердить использование имущества в своей деятельности.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 17.05.2024 № БС-4-21/5601@.

Ранее в письме от 11.05.2021 № БС-4-21/6433 ФНС также высказывалась, что действует беззаявительный порядок оформления льготы, но надо подтвердить использование имущества в бизнесе.