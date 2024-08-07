Т-Банк приедет к клиентам для идентификации личности: первый на рынке сервис

Т-Банк запустил первый на рынке сервис выездной идентификации личности собственных клиентов, а также тех, кто не пользуется продуктами кредитной организации.

Удаленную проверку можно пройти все зависимости от места нахождения клиента.

«Сервис выездной идентификации позволяет сразу получить доступ к онлайн-услугам партнеров "T-ID" с обязательным подтверждением личности. Выездная идентификация осуществляется через представителей банка, доступна клиентам и тем, кто не пользуется продуктами банка», — сказано в сообщении Т-Банка.

T-ID представляет собой способ регистрации и авторизации на сайтах Т-Банка и его партнеров. Полное подтверждение личности нужно на сайтах с объявлениями, в сервисах по поиску работы, для безопасного общения в социальных сетях, а также для доступа к другим сервисам, где нужна идентификация.

Т-Банк с согласия пользователей будет отправлять партнерам зашифрованные данные.