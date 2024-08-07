Доходы федерального бюджета выросли почти на 36%

Минфин провел предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе-июле 2024 года.

С января по май 2024 года объем доходов бюджета составил 19 747 млрд рублей. Это на 35,9% больше поступлений за тот же период 2023 года.

«По итогам января-июля 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере -1 362 млрд рублей, что на 1 226 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года», — сказано на сайте министерства.

Нефтегазовые доходы увеличились на 61,6% год к году — до 6 777 млрд рублей. Такие результаты объясняют ростом цен на российскую нефть. В последующие месяцы Минфин ожидает, что поступления нефтегазовых доходов будут превышать их базовый уровень.

На ненефтегазовые доходы пришлось 12 970 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 25,5%. В эту статью входят оборотные налоги, включая НДС. Объем их поступлений вырос на 16,4% и превысил плановый уровень.

Объем расходов составил 21 109 млрд рублей или на 23,3% выше уровня предыдущего года.