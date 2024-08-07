Т-Бизнес даст юридическим лицам бесплатные инвестиционные рекомендации

Т-Бизнес начал предоставлять компаниям бесплатные инвестиционные рекомендации (ИИР) по формированию инвестиционного портфеля.

На платформе «Инвестиции для бизнеса» юрлица смогут определиться с инвестиционным профилем своей организации, поставить бизнес-цели и получить рекомендации по вложению денежных средств.

Услуга доступна компаниям, которые открыли брокерский счет на платформе.

Инвестиционные рекомендации позволят разобраться в специфике инвестирования, а также избежать ошибок. Сервис актуален для юрлиц со свободными средствами в размере от 1 млн рублей.

«Разобраться в том, во что стоит вкладываться, чтобы получить доход в более короткие сроки, например через 2-3 месяца, по силам не каждой компании. Мы помогаем бизнесу сделать это эффективно: подбираем биржевые инструменты и даем возможность заработать и хеджировать риски», — сказал руководитель управления проектов Т-Бизнеса Евгений Наумов.

Инвесторы получат презентацию с подборкой ценных бумаг, которая подходит под запросы компании для получения желаемой доходности. В документе будут расписаны преимущества и недостатки каждого инструмента. С учетом рекомендаций организации могут сами сформировать свой инвестиционный портфель и выбрать наиболее привлекательные ценные бумаги.

Кроме того, компании могут разместить средства на биржевом овернайте, приобрести паи и драгоценные металлы.

До конца 2024 года клиентам доступны акции и фьючерсы. Если для реализации бизнес-целей компании подходят новые выпуски облигаций или акций, специалист Т-Бизнеса поможет с участием в IPO и первичном размещении облигаций.

Консультанты сервиса имеют профильное образование в финансах и банковском деле, а также многолетний опыт в формировании инвестиционных портфелей юридических лиц.

Ранее мы писали, что Т-Банк приедет к клиентам для идентификации личности: он запустил первый на рынке такой сервис.