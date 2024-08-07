Получить имущественный вычет «задом наперед» может только пенсионер

Об этом сообщает ФНС в письме от 29.05.2024 № БС-4-11/6035@.

Остаток имущественного налогового вычета может быть перенесен исключительно на последующие налоговые периоды.

Таким образом, если человек получил в 2023 году часть имущественного вычета через работодателя, он не вправе перенести остаток такого вычета на 2022 год.

Что касается пенсионеров, то они могут получить имущественный вычет за 4 года. Например, в 2024 году пенсионер может сдать декларацию 3-НДФЛ за 2023 год. И оттуда переносить вычеты в декларации за 2022, 2021, 2020 годы.

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