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Имущественный вычет

Получить имущественный вычет «задом наперед» может только пенсионер

Перенос остатка имущественного налогового вычета по НДФЛ на прошлые годы нормами НК не предусмотрен, если это не касается пенсионеров.

Об этом сообщает ФНС в письме от 29.05.2024 № БС-4-11/6035@.

Остаток имущественного налогового вычета может быть перенесен исключительно на последующие налоговые периоды.

Таким образом, если человек получил в 2023 году часть имущественного вычета через работодателя, он не вправе перенести остаток такого вычета на 2022 год.

Что касается пенсионеров, то они могут получить имущественный вычет за 4 года. Например, в 2024 году пенсионер может сдать декларацию 3-НДФЛ за 2023 год. И оттуда переносить вычеты в декларации за 2022, 2021, 2020 годы.

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