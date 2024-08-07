Росреестр назвал самые запрашиваемые выписки из ЕГРН на Госуслугах

С начала действия услуги в общей сложности выдано более 19 млн быстрых экспресс-выписок из ЕГРН: 13 млн – в 2023 году и 6,3 млн – за полугодие 2024.

«Мы существенно сократили срок предоставления сведений из ЕГРН – с 3 дней до 1 минуты. Статистика показывает, что услуга востребована — уже выдано более 19 млн выписок и с каждым месяцем эта динамика растет. В целом по сравнению с 2020 годом доля электронных услуг Росреестра выросла в 3 раза – до 60%. Доля электронной ипотеки увеличилась в 9 раз – до 84%, а доля электронной регистрации договоров долевого участия — в 4 раза, до 90%. Это позволило повысить доступность и удобство получения госуслуг в сфере недвижимости для граждан и бизнеса», — сказала замруководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.

Наиболее востребованными с 2024 года стали выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости. В данной выписке есть сведения о наличии прав собственности на недвижимость по состоянию на определенную дату. Документ позволяет подтвердить, какой недвижимостью владел правообладатель в течение конкретного периода.

За первое полугодие 2024 года их предоставлено более 70 млн, что на 17% больше аналогичного периода прошлого года. Это 49% от общего количества всех выданных выписок из ЕГРН.

На втором месте — выписки из ЕГРН об объекте недвижимости с его характеристиками. С января по июнь 2024 их выдано более 30 млн, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года.

На третьем месте — выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, которые содержат самую полную общедоступную информацию. Они могут быть предоставлены по всем видам объектов — земельный участок, жилой дом, квартира, нежилое помещение и т. д. За полгода предоставлено 27,5 млн таких выписок, что на 92% больше аналогичного периода прошлого года.

Заявитель независимо от места своего нахождения может получить информацию из ЕГРН о зарегистрированных правах на объекты недвижимости, расположенные в любом регионе РФ — как в виде бумажного документа, так и в электронном виде. Срок подготовки таких документов — не более трех рабочих дней. При этом экспресс-выписка формируется в течение 1 минуты.

Бумажный вариант выписки можно получить в ближайшем МФЦ.