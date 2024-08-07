В жилых домах могут запретить продавать подвальные помещения

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил запретить продажу подвалов в жилых домах.

Сейчас на рынке недвижимости сформировался новый тренд на покупку подвальных помещений. В них открывают хостелы для трудовых мигрантов, организовывают производство, делают студии, а потом продают как апартаменты. В большинстве случаев такие сделки проводят без согласия жильцов.

«Учитывая все эти факторы, напрашивается вывод: необходимо на законодательном уровне запретить продажу подвальных помещений в жилых домах. Это позволит защитить права и интересы жильцов, обеспечить их безопасность и комфортное проживание», — сказал Гаврилов.

Инициативу поддержали уже 62% россиян, пишет KP.RU. Остальные считают, что в подвале дома можно открыть полезные учреждения. Например, фитнес-клуб, мастерскую по ремонту обуви и одежды, а также магазины с товарами для дома и ремонта.