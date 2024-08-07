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Жилищное законодательство

В жилых домах могут запретить продавать подвальные помещения

Без коллективного согласия собственников дома покупатели не смогут приобрести подвалы, чтобы открыть там хостел, производство или переделать помещение под апартаменты.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил запретить продажу подвалов в жилых домах.

Сейчас на рынке недвижимости сформировался новый тренд на покупку подвальных помещений. В них открывают хостелы для трудовых мигрантов, организовывают производство, делают студии, а потом продают как апартаменты. В большинстве случаев такие сделки проводят без согласия жильцов.

«Учитывая все эти факторы, напрашивается вывод: необходимо на законодательном уровне запретить продажу подвальных помещений в жилых домах. Это позволит защитить права и интересы жильцов, обеспечить их безопасность и комфортное проживание», — сказал Гаврилов.

Инициативу поддержали уже 62% россиян, пишет KP.RU. Остальные считают, что в подвале дома можно открыть полезные учреждения. Например, фитнес-клуб, мастерскую по ремонту обуви и одежды, а также магазины с товарами для дома и ремонта.

Комментарии

1
  • natalisl

    Вот и правильно. В подвальных помещениях раньше были бомбоубежища, а сейчас по-моему ни одного нет