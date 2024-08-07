Патентный НДФЛ иностранцев должен быть без копеек

Фиксированный платеж составляет 1 200 руб. в месяц с увеличением на коэффициент-дефлятор. На 2024 год этот коэффициент составляет 2,4.

Про коэффициенты-дефляторы на 2024 год читайте тут.

Кроме того, есть еще региональный коэффициент.

Фиксированный НДФЛ иностранца в 2024 году = 1 200 х 2,4 х Региональный коэффициент

По п. 6 ст. 52 НК налоги исчисляется в полных рублях. К фиксированному платежу по НДФЛ это правило тоже относится.

Поэтому фиксированный НДФЛ иностранца должен быть в целых рублях без копеек.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 29.07.2024 № БС-4-11/8568@.

Кстати, власти хотят поменять правила по НДФЛ иностранцев. Платить фиксированный НДФЛ за некоторых иностранцев будут их работодатели.