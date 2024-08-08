Зарплату сотрудника на другой работе не учитывают при расчете НДФЛ

Каждый работодатель как налоговый агент считает НДФЛ с зарплаты, которую он сам начисляет.

Разъяснения дает Минфин в письме от 18.07.2024 № 03-04-09/67335.

Считать НДФЛ надо нарастающим итогом с начала года.

Но исчисление НДФЛ налоговый агент делает без учета:

доходов, полученных работником от других налоговых агентов;

удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

Таким образом, при исчислении НДФЛ доходы физлица, полученные им по месту работы в другой организации, его другой работодатель не учитывает.

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