На услуги по техподдержке счет-фактуру можно делать раз в месяц или раз в квартал

Если одна и та же услуга оказывается многократно в рамках одного договора одному заказчику, необязательно ежедневно делать счета-фактуры.

Речь идет, например, об услугах по эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры путем консультационной и техподдержки.

Разъяснение дал Минфин в письме от 18.07.2024 № 03-03-06/1/67042.

Налоговую базу по НДС исчисляют по итогам каждого квартала.

Моментом определения налоговой базы по НДС по таким услугам будет последний день месяца оказания услуг или последний день квартала, в котором такие услуги оказаны.

При этом счета-фактуры выставляют не позднее 5 календарных дней, считая со дня окончания месяца или квартала, в котором такие услуги оказаны.

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