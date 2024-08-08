Бизнес могут обязать оценивать риски новых технологий до их запуска в массовое использование

Такое предложение выдвинул замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд на пленарном заседании проводимой под эгидой Минюста Международной конференции по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) «ICT-Crime 2024».

Негляд отметил, что сегодня проблема использования мошенниками новых технологий в преступных целях актуальна как для России, так и для многих других стран. В условиях, когда преступления совершаются в большом количестве юрисдикций, государствам необходимы единые правила взаимодействия для выявления рисков, проведения расследований и сбора доказательной базы, подчеркнул он.

Он выделил две основные группы ИКТ-преступлений в экономической сфере:

Хищение персональных и финансовых данных с помощью современных технологий — различные фишинговые схемы, взлом баз данных.

Социальная инженерия — когда жертва под влиянием обмана передает свои данные и средства мошенникам (по ним сейчас наиболее быстрый рост).

Нередко для убедительности аферисты с помощью новых технологий подделывают документы – удостоверения, письма и другие, которые рассылают гражданам. В том числе от имени Росфинмониторинга. При этом применяется индивидуальный подход к потенциальным жертвам: злоумышленники могут владеть сведениями о месте работы, родственных связях, интересах и манипулировать этой информацией. Также получает распространение обман посредством дипфейков.

Относительно противодействия такой преступности: