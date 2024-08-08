Бизнес могут обязать оценивать риски новых технологий до их запуска в массовое использование

Негляд отметил, что сегодня проблема использования мошенниками новых технологий в преступных целях актуальна как для России, так и для многих других стран. В условиях, когда преступления совершаются в большом количестве юрисдикций, государствам необходимы единые правила взаимодействия для выявления рисков, проведения расследований и сбора доказательной базы, подчеркнул он.
Он выделил две основные группы ИКТ-преступлений в экономической сфере:
Хищение персональных и финансовых данных с помощью современных технологий — различные фишинговые схемы, взлом баз данных.
Социальная инженерия — когда жертва под влиянием обмана передает свои данные и средства мошенникам (по ним сейчас наиболее быстрый рост).
Нередко для убедительности аферисты с помощью новых технологий подделывают документы – удостоверения, письма и другие, которые рассылают гражданам. В том числе от имени Росфинмониторинга. При этом применяется индивидуальный подход к потенциальным жертвам: злоумышленники могут владеть сведениями о месте работы, родственных связях, интересах и манипулировать этой информацией. Также получает распространение обман посредством дипфейков.
Относительно противодействия такой преступности:
«Можно рассмотреть вопрос об обязанности как регуляторов, так и бизнеса оценивать риски новых технологий до их запуска в массовое использование. Для этого существуют экспериментальные правовые режимы, какой, например, сейчас запускается по криптовалюте. Бороться же с преступниками, которые применяют ИТ, тоже нужно посредством новых технологий.
И еще один насущный вопрос – кадровый. Нужна коллаборация с ИТ- компаниями и стимулирование бизнеса на создание высокотехнологичных продуктов.
И еще одна мера – это регулирование, в том числе усиление ответственности за незаконный оборот персональных данных», — сказал Герман Негляд.
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