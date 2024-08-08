Росфинмониторинг обобщил последние изменения в антиотмывочный закон

Закон от 22.07.2024 № 210-ФЗ закрепил механизм пересмотра решения Банка России об отнесении юрлица или ИП к высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Теперь можно обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени риска непосредственно в ЦБ, а в случае несогласия с его решением Банка – обжаловать в соответствующей межведомственной комиссии либо в суд.
Также ввели дополнительные возможности по делегированной идентификации для операторов информсистемы, в которой происходит выпуск ЦФА, и операторов обмена такими активами. Они могут поручать проведение идентификации и (или) обновление информации другим таким же операторам, а также операторам инвестиционной платформы и профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Для кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи расширены случаи, когда можно не проводить идентификацию и упрощенную идентификацию клиентов-физлиц. Это:
платежи до 60 000 рублей для оплаты жилых помещений и коммунальных услуг;
уплата налогов и авансовых платежей по ним в бюджетную систему.
Все внесенные в антиотмывочный закон изменения вступили в силу с 22 июля 2024 года. При этом нормы о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций начнут применяться с 1 октября 2024 года, уточнила финансовая разведка.
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