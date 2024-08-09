По доходам иностранных компаний налог на прибыль платит российский заказчик

Но платит этот налог российская организация или ИП как налоговый агент.
При этом налоговый агент удерживает у иностранной компании налог при каждой выплате доходов.
Удержание налога идет в валюте выплаты дохода.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-08-05/65801.
Напомним, при выплате доходов иностранным компаниям надо ежеквартально сдавать налоговый расчет. Но выплаты дохода, которые считаются от источника не в РФ, туда не включают. Поэтому налоговики должны проверять, к какой категории относится доход иностранной фирмы, прежде чем требовать от российской компании расчет и штрафовать за его несдачу (письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@).
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