По доходам иностранных компаний налог на прибыль платит российский заказчик

Иностранные организации, получающие доходы от источников в РФ, признаются налогоплательщиками налога на прибыль.

Но платит этот налог российская организация или ИП как налоговый агент.

При этом налоговый агент удерживает у иностранной компании налог при каждой выплате доходов.

Удержание налога идет в валюте выплаты дохода.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-08-05/65801.

Напомним, при выплате доходов иностранным компаниям надо ежеквартально сдавать налоговый расчет. Но выплаты дохода, которые считаются от источника не в РФ, туда не включают. Поэтому налоговики должны проверять, к какой категории относится доход иностранной фирмы, прежде чем требовать от российской компании расчет и штрафовать за его несдачу (письмо ФНС от 03.05.2024 № ШЮ-4-13/5215@).