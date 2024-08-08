YouTube перестал работать в браузерах на ПК

Практически во всех браузерах перестали загружаться видео на YouTube. Смотреть контент по-прежнему можно в мобильном приложении.

Пользователи интернета жалуются на сбои в работе видеохостинга YouTube в браузерной версии на настольных компьютерах.

За сутки о проблемах с доступом сообщили 5,7 тыс. пользователей. Большинство жалоб отправили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области. Об этом сказано на портале «Сбой.рф».

Несколько интернет-провайдеров рассылают абонентам сообщения с предупреждением о сбоях YouTube.

«Уважаемые абоненты! Сообщаем, что по не зависящим от компании причинам, связанным с уменьшением на аппаратном уровне скорости доступа к сервису YouTube, у абонентов могут наблюдаться сбои в работе указанного сервиса», — говорится в рассылке.

В высоком качестве видео с YouTube перестали воспроизводиться практически во всех браузерах. Просмотреть контент можно в мобильной версии.