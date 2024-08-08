Верховный Суд считает резкое повышение судебных пошлин «актуальным и своевременным»

ВС РФ поддерживает внесенные Правительством и принятые Госдумой + одобренные Советом Федерации поправки об индексации размера государственной пошлины, уплачиваемой при обращении в суды.

Согласно пресс-релизу, решение о корректировке размера судебных пошлин является актуальным и своевременным.

ВС объяснил, что размер действующей на сегодня госпошлины не индексировался 15 лет, а доходы от сбора судебных пошлин в последние годы составляли порядка 5% от общих расходов федерального бюджета на содержание судебной системы.

«Безусловно, пошлины не предназначены для компенсации расходов государства на судебную систему в полной мере, однако следует ожидать, что повышение действующих ставок позволит продолжить работу по созданию более комфортных условий для всех участников процесса при реализации их прав на судебную защиту», — гласит пресс-релиз ВС РФ.

Сбалансированный размер госпошлины также будет стимулировать добровольное исполнение сторонами принятых на себя обязательств, а в случае разногласий – мирное урегулирование правовых конфликтов альтернативным образом.

Верховный Суд считает, что результатом предлагаемых изменений станет формирование правовой культуры, в рамках которой обращение в суд должно рассматриваться в качестве такого способа защиты, использование которого целесообразно в случае, если иные (внесудебные) инструменты разрешения спора исчерпаны. Это в целом будет формировать у участников процесса уважительное отношение к контрагентам, закону и суду.

При этом сохранен доступа к правосудию всем лицам, в том числе гражданам и организациям, не имеющим возможности оплатить пошлину в полном объеме на момент подачи иска. С этой целью в законе сохранены установленные льготы — возможность уменьшения размера пошлины, отсрочки, рассрочки либо освобождение от уплаты.

Кроме того, Правительство предложило ввести дополнительные льготы, направленные на освобождение от уплаты пошлин:

детей-сирот;

детей, оставшихся без попечения родителей;

граждан-банкротов — по спорам о формировании конкурсной массы, реестра требований кредиторов и об освобождении от долгов.

Введена новая льгота в виде освобождения от 70% пошлины по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье.

ВС РФ уверен, что принятые поправки обеспечат соответствие госпошлины изменившимся экономическим реалиям, а также повысят эффективность и качество судопроизводства при сохранении полноценного доступа к правосудию.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла законопроект об увеличении пошлин при обращении в суд. По некоторым видам производства они вырастут в 5-50 раз.