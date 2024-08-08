Онлайн продавцы будут обязаны проверять у курьеров полис ОСАГО

Компании, которые занимаются дистанционными продажами, будут проверять у курьеров страховку, чтобы пострадавшие в ДТП смогли без проблем получать компенсации.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил о подготовке законопроекта об обязательной проверке полисов ОСАГО у курьеров.

Любая торговая организация, которая продает товары дистанционно, в обязательном порядке будет проверять у курьера наличие полиса ОСАГО.

«Если курьер ездит на автомобиле, на мотоцикле у него должен обязательно быть полис ОСАГО. Если он ездит на самокате, на велосипеде, пешком ходит, иные средства индивидуальной мобильности использует, в этом случае ему ОСАГО не требуется. Кто-то добровольно страхуется», — сказал Нилов.

Нововведение позволит получить компенсации пострадавшим в ДТП.