Самозанятых надо включать в ЕФС-1, если за них платят взносы на травматизм

В договорах ГПХ с физлицами может быть условие о страховании от травматизма, а может не быть. От этого зависит, будут взносы на травматизм или нет. Это касается всех физлиц, в том числе – самозанятых плательщиков НПД.

Если компания заключила договор с самозанятым и там прописала условие по страхованию от травматизма, то на такого самозанятого надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 – сведения о трудовой деятельности.

Более того, выплаты по такому договору надо отражать в подразделе 2.1 формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС).

По самозанятым, в договоре с которыми нет условия о страховании, данные в ЕФС-1 не включают.

Такое разъяснение дал СФР в письме от 05.08.2024 № 19-20/35785.

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