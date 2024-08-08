Самозанятых надо включать в ЕФС-1, если за них платят взносы на травматизм

Если компания заключила договор с самозанятым и там прописала условие по страхованию от травматизма, то на такого самозанятого надо сдать подраздел 1.1 формы ЕФС-1 – сведения о трудовой деятельности.
Более того, выплаты по такому договору надо отражать в подразделе 2.1 формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС).
По самозанятым, в договоре с которыми нет условия о страховании, данные в ЕФС-1 не включают.
Такое разъяснение дал СФР в письме от 05.08.2024 № 19-20/35785.
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Комментарии1
Да нафиг бы он был бы нужен!!! При таких-то условиях! Облегчённых.
И ладно бы касалось только финансовых потерь. Но тут же..... замутили.....