Сегодня более 100 госуслуг можно получить упрощенно: как идет оптимизация

Более 100 федеральных госуслуг можно получить в сжатые сроки с минимумом документов и посещений госорганов.

Таких результатов удалось добиться за полтора года в результате оптимизации, поясняет Минэкономразвития.

В процессе еще 45 федеральных и свыше 2 тыс. региональных госуслуг.

Оптимизацию проводят федеральные и региональные органы власти. Предварительно они оценивают госуслуги на предмет их соответствия стандартам клиентоцентричности — насколько те отвечают потребностям граждан. За полтора года оценены более 700 федеральных и почти 14 тыс. региональных госуслуг. И этот процесс продолжается.

В отношении услуг, которые не прошли систему оценки, могут быть разработаны дорожные карты для пересмотра нормативной базы или доработки информационных систем, посредством которых услуги оказывают органы власти.

Помимо сокращения сроков и объемов документооборота, оптимизация помогает формировать пакеты услуг для быстрого решения той или иной жизненной ситуации.

На едином портале Госуслуг и Платформе МСП уже работают интерактивные сервисы, которые формируют перечень необходимых документов для открытия частной школы, аптеки, туристического объекта, подсказывают порядок действий при возникновении ЧС и других ситуаций т. д.

По результатам опросов, выявляющих потребности населения, разработано уже 15 жизненных ситуаций. По каждой срок предоставления услуг сократился в среднем на 23 дня и на семь уменьшилось количество документов. К концу этого года жизненных ситуаций будет уже 24.