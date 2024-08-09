Освобожденные от НДС упрощенцы будут составлять счета-фактуры и книги продаж

Бизнес на УСН с доходами до 60 млн рублей в 2025 году платить НДС не будет, но от счетов-фактур и книги продаж их не освободили.

Разъяснения по этому поводу дали в региональной УФНС.

При доходах до 60 млн рублей за 2024 год будет автоматическое освобождение от НДС в 2025 году. О нем не надо уведомлять налоговиков.

При этом надо будет выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)».

Декларации по НДС в таком случае упрощенцы не сдают.

Но освобожденные от НДС плательщики УСН обязаны вести книгу продаж.