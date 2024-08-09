Освобожденные от НДС упрощенцы будут составлять счета-фактуры и книги продаж

Разъяснения по этому поводу дали в региональной УФНС.
При доходах до 60 млн рублей за 2024 год будет автоматическое освобождение от НДС в 2025 году. О нем не надо уведомлять налоговиков.
При этом надо будет выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)».
Декларации по НДС в таком случае упрощенцы не сдают.
Но освобожденные от НДС плательщики УСН обязаны вести книгу продаж.
Работать на УСН с учетом поправок налоговой реформы-2025 научим на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев! Купите курс со скидкой 77% за 3 690 рублей вместо
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Комментарии2
Какой бред!
хочется постучать по головам этих мудрецов и услышать звук...