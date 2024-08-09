Когда на УСН можно будет применять ставки НДС 5% и 7%: разъяснения ФНС

Но даже если в 2024 году доход был менее 60 млн рублей, надо следить за доходом в 2025 году.
Если полученный с начала года доход превысит 60 млн, то со следующего месяца, когда это произойдет, начнется НДС.
Ставка НДС 5% применяется, если выполняется одно из условий:
доход за предыдущий год составил больше 60 млн руб., но не превысил в совокупности 250 млн;
плательщик был освобожден от НДС в текущем году, но утратил право, так как доход превысил 60 млн руб.
Если доход при ставке 5% с начала года превысит 250 млн руб., то начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем такого превышения, применяется ставка 7%, пока доход не станет больше 450 млн руб.
В случае перехода на пониженные ставки НДС 5% и 7%:
их необходимо применять 12 кварталов подряд, если не утрачивается право на них;
отсутствует право на налоговые вычеты по НДС.
Несмотря на переход на пониженные ставки 5% и 7%, по некоторым операциям НДС рассчитывается по иным ставкам. Это когда налогоплательщик:
налоговый агент по НДС;
выставил счет-фактуру с выделенной суммой налога, в том числе по полученному авансу;
ввез товары на территорию РФ;
проводит операции, облагаемые по ставке 0%.
Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.
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