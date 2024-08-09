Когда на УСН можно будет применять ставки НДС 5% и 7%: разъяснения ФНС

С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН станут плательщиками НДС. Платить НДС надо будет при доходах за 2024 более 60 млн рублей.

Но даже если в 2024 году доход был менее 60 млн рублей, надо следить за доходом в 2025 году.

Если полученный с начала года доход превысит 60 млн, то со следующего месяца, когда это произойдет, начнется НДС.

Ставка НДС 5% применяется, если выполняется одно из условий: доход за предыдущий год составил больше 60 млн руб., но не превысил в совокупности 250 млн;

плательщик был освобожден от НДС в текущем году, но утратил право, так как доход превысил 60 млн руб.

Если доход при ставке 5% с начала года превысит 250 млн руб., то начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем такого превышения, применяется ставка 7%, пока доход не станет больше 450 млн руб.

В случае перехода на пониженные ставки НДС 5% и 7%:

их необходимо применять 12 кварталов подряд , если не утрачивается право на них;

отсутствует право на налоговые вычеты по НДС.

Несмотря на переход на пониженные ставки 5% и 7%, по некоторым операциям НДС рассчитывается по иным ставкам. Это когда налогоплательщик:

налоговый агент по НДС;

выставил счет-фактуру с выделенной суммой налога, в том числе по полученному авансу;

ввез товары на территорию РФ;

проводит операции, облагаемые по ставке 0%.

Такое разъяснение дает региональное УФНС на своем сайте.