Подрядчики не будут платить НДС при строительстве жилых домов через счета эскроу

Федеральный закон от 08.08.2024 № 283-ФЗ с такой поправкой в НК опубликован на официальном портале.
Ранее был принят закон от 22.07.2024 № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».
Если стройка будет идти в рамках этого закона, то строительной компании не придется платить НДС.
Норма заработает с 2025 года.
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