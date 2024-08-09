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НДС

Подрядчики не будут платить НДС при строительстве жилых домов через счета эскроу

Строители индивидуального жилья для физлиц получили освобождение от НДС. Льгота действует, если стройка идет по договорам подряда с использованием счета-эскроу по новому закону.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 283-ФЗ с такой поправкой в НК опубликован на официальном портале.

Ранее был принят закон от 22.07.2024 № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».

Если стройка будет идти в рамках этого закона, то строительной компании не придется платить НДС.

Норма заработает с 2025 года.

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