Путин запретил изымать единственное ипотечное жилье при банкротстве

Власти защитят единственное жилье должника, на которое оформлена ипотека. Недвижимость не будут изымать в пользу кредиторов.

Владимир Путин подписал закон, который запрещает за долги изымать единственное жилье при банкротстве, даже если оно было взято в ипотеку.

У арбитражного суда появится право утверждать мировое соглашение или план реструктуризации долга, требования которого обеспечены ипотекой на единственное жилье. Этот механизм позволит не продавать личное жилье на торгах при сохранении ипотеки.

Если имущества должника недостаточно для погашений требований банка первой и второй очереди, мировое соглашение утвердят только при внесении денег на счет. Сумма не должна превышать 10% от стоимости жилья. Точный размер денежных средств будет определен на основании отчета оценщика.

Мировое соглашение не станет основанием для прекращения производства по делу о банкротстве.

Закон начнет действовать через 30 дней после официального опубликования.