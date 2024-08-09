🏢 Путин подписал закон о контроле проведения капремонта в многоквартирном доме

Президент подписал изменений в Жилищный и Градостроительный кодексы.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 238-ФЗ уточнил использование средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и аккумулированных на специальном счете.

В ЖК и Градостроительном кодексе теперь установлены требования к ИП и юрлицам, выполняющим капремонту многоквартирного дома, а также определен порядок строительного контроля за ним.

Новшества начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

Ранее мы писали, что с 1 сентября будет усилен контроль за капремонтом многоквартирных домов.