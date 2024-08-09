У медработников и учителей появится дополнительный налоговый вычет

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении налоговых вычетов людям со средним или профессиональным образованием в сфере медицины и образования, а также сотрудникам культуры и искусства, научно-педагогическим работникам. Главное условие — работать по специальности и быть моложе 35 лет.

«Законопроект реализует перспективный в налогообложении принцип двух ключей, когда на федеральном уровне вводится возможность установления льготы в принципе и ее общие условия, а субъект Российской Федерации самостоятельно принимает решение о введении льготы исходя из своих финансовых возможностей и потребности в ее введении», — сказано в пояснительной записке.

Региональные власти могут воспользоваться правом на предоставление вычетов в необходимом объеме и определить конкретный список получателей выплат.

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