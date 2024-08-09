Президент подписал закон, уточняющий порядок совершения отдельных нотариальных действий

Изменения в законы внесены с целью совершенствования правового регулирования нотариальной деятельности.

Федеральный закон от 08.08.2024 № 251-ФЗ, в частности, уточнил:

порядок свидетельствования подлинности подписи переводчика (помимо прочего нотариус обязан проверять наличие у переводчика документов о квалификации);

розыска завещания по запросам компетентного органа или должностного лица иностранного государства (проверят наличие в единой информсистеме нотариата об открытии наследственного дела на территории РФ, а в случае отсутствия запрос направят в Федеральную нотариальную палату).

Установлен порядок нотариального удостоверения решения об учреждении личного фонда, устава и условий управления им.

Уточнен срок стажировки у нотариуса: может быть сокращен, но не менее чем до шести месяцев.

Закон ограничил использование в наименованиях терминов «нотариус», «нотариальная деятельность» и др.

Одновременно в отдельные законодательные акты внесены изменения, касающиеся порядка и условий создания личных фондов и ведения ими деятельности.

Закон вступил в силу с 8 августа 2024 года, за исключением отдельных положений.

Ранее мы писали, что дополнены нормы Гражданского кодекса о личных фондах.